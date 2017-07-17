Video paylaşım sitesinde son 24 saat içinde ikinci kesinti yaşanıyor. Ancak kısa süren ilk kesintiden sonra, bazı yerlerde erişim tamamen durdu.
Web hizmetlerinin açık olup olmadığını kontrol eden Down Detector sitesinde binlerce şikayet var.
Siteye erişemeyenler, aşağıdaki sunucu hatasıyla karşılaşıyorlar.
Habertürk
Video paylaşım sitesinde son 24 saat içinde ikinci kesinti yaşanıyor. Ancak kısa süren ilk kesintiden sonra, bazı yerlerde erişim tamamen durdu.
Video paylaşım sitesinde son 24 saat içinde ikinci kesinti yaşanıyor. Ancak kısa süren ilk kesintiden sonra, bazı yerlerde erişim tamamen durdu.
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