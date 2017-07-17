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YouTube çöktü! Dünya genelinde erişilemiyor
YouTube çöktü! Dünya genelinde erişilemiyor

YouTube çöktü! Dünya genelinde erişilemiyor

Video paylaşım sitesinde son 24 saat içinde ikinci kesinti yaşanıyor. Ancak kısa süren ilk kesintiden sonra, bazı yerlerde erişim tamamen durdu.

YouTube çöktü! Dünya genelinde erişilemiyor

Video paylaşım sitesinde son 24 saat içinde ikinci kesinti yaşanıyor. Ancak kısa süren ilk kesintiden sonra, bazı yerlerde erişim tamamen durdu.

Web hizmetlerinin açık olup olmadığını kontrol eden Down Detector sitesinde binlerce şikayet var.

Siteye erişemeyenler, aşağıdaki sunucu hatasıyla karşılaşıyorlar.


Habertürk

Etiketler; #youtube #Dünya geneli
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