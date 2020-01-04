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BİM 9 Ocak indirimi BİM Aktüel Katalog
Ekonomi
04.01.2020, 17:33
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BİM her hafta yayınlanan indirim kataloğunun 7 Ocak tarihlisi müşterilere sunuldu.
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#ankara
#malatya
#bm
#erzurum
#alman
#izmir
#istanbul
#silivri
#Ziraat Katılım
#Bahçeli
#osmaniye
#haber
#darbe
#muş
#bitlis
#şırnak
#kayseri
#antalya
#ırak
#üretim devrimi kurultayları