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BİM Aktüel Katalog (27 Aralık-3 Ocak) indirimli ürünler

Güncel 23.12.2019, 13:26
BİM Aktüel Katalog (27 Aralık-3 Ocak) indirimli ürünler
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27 Aralık'ta ve 3 Ocak'ta kampanyalı ürünlerini müşterileriyle buluşturacak olan BİM, yeni kataloğunu paylaştı. Birçok üründe büyük indirim yapan markada ütüden bota geniş ürün yelpazesi var.