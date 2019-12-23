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BİM Aktüel Katalog (27 Aralık-3 Ocak) indirimli ürünler
Güncel
23.12.2019, 13:26
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27 Aralık'ta ve 3 Ocak'ta kampanyalı ürünlerini müşterileriyle buluşturacak olan BİM, yeni kataloğunu paylaştı. Birçok üründe büyük indirim yapan markada ütüden bota geniş ürün yelpazesi var.
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#ziyaret
#samsunspor
#İbrahim Kalın
#haluk koç
#49. bölüm
#Hotspot Shield
#mertan öztürk
#Bornova Belediye
#Bodrumspor
#kaçak göçmen
#kandil
#başakşehir
#LEvent Kırca
#hükümet
#ankara
#istanbul
#aydınlık gazetesi
#üretim devrimi kurultayları
#boncuk
#çarşamba