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Bir sonraki 2032 yılında olacak! Dünyanın gözü bu olayda
Güncel
11.11.2019, 18:28
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Bir yüzyılda sadece 13 kez meydana gelen Merkür tutulması, gerçekleşti. Merkür güneşin önünden geçti.
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#AKP
#chp
#antalya
#istanbul
#afrin
#türkiye
#ankara
#samsun
#diyarbakır
#bitlis
#nato
#Pürüz yok
#Aksaray
#Kıbrıs
#tsk
#Lyon-Beşiktaş maçı hangi kanalda
#Özgür Akıncı
#Ali Reza Shoja-nuri
#telefonunuz çalınırsa
#araştırma