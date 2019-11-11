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Bir sonraki 2032 yılında olacak! Dünyanın gözü bu olayda

Güncel 11.11.2019, 18:28
Bir sonraki 2032 yılında olacak! Dünyanın gözü bu olayda
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Bir yüzyılda sadece 13 kez meydana gelen Merkür tutulması, gerçekleşti. Merkür güneşin önünden geçti.