Adil Gür kimdir?

1965 yılı Malatya doğumludur. Lise eğitimini Malatya İmam Hatip Lisesi'nde aldı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Üniversite eğitimi alırken 1987 yılında Araştırma Şirketi Konda'nın sahibi Tarhan Erdem'in yanında anketör olarak çalışmaya başladı. 1995 yılına kadar birçok Araştırma Şirketinde yöneticilik yaptı. 1995 yılında kendi şirketini kurdu. A&G Araştırma Şirketi 1995-2015 yılları arasındaki seçimlerde seçim tahminleri yaparak gündeme geldi.

Birçok belediye ile birlikte Dünya Bankası ve Avrupa Birliği kaynaklı "Vatandaş Karnesi-Başkan Dinliyor" adlı projeyi yürütüyor. Bu projenin amacı ise vatandaş memnuniyetini arttırıcı çalışmalar yapmaktır.

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