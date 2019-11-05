AK Partili Fatih Süleyman Denizolgun kimdir? Süleymancıların Kağıthane'deki Sadabad Yurdu ile ilgili açıklama yapan Fatih Süleyman Denizolgun'un özgeçmişi

"1987 yılında İstanbul Üsküdar'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans eğitimini bitirip aynı üniversitenin Hidrolik ve Su Kaynakları Bölümünden Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı. Eğitim sürecini tamamladıktan sonra teknolojik gelişmeleri yakından takip edip mesleki hayatına entegre etmekte büyük başarı sağlayan Denizolgun, inovasyona dayalı projelerde de başarısını kanıtlamıştır.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nde (KMO) koordinasyon sorumluluğu görevini yürüttü.

Türk İş Dünyasının önemli projelerinde yer almış ve Türkiye’nin çeşitli illerinde müteahhitlik yapmıştır.

Ayrıca yenilikçi gayrimenkul projeleri geliştirmiş ve inşaat sektöründeki şirketlerinde yöneticilik görevini üstlenmiştir.

2012 yılında siyasi kariyerine başlayan Denizolgun, AK Parti Üsküdar İlçe Başkan Yardımcılığı ve AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliği gibi görevlerde bulundu.

Siyasi yaşamında gençlere yönelik çalışmalarda bulundu ve genç girişimcilik çalışmalarına odaklanarak Bilim ve Teknoloji alanlarında yeni projeleri hayata geçirmek için üretken ve dinamik ekiplerle birlikte yenilikçi çalışmalara imza attı."