Cahit Arf kimdir? Ölümünün 22. yıl dönümünde anılan ünlü matematikçi Cahit Arf kimdir? 

1910 yılında Selanik'te dünyaya gelen Cahit Arf, ilkokulu Sultani Lisesi'nin ilk kısmında okudu. Beşinci sınıftayken bir öğretmeninin onu matematiğe yönlendirmesi sonucu matematikle ilgilenmeye başlayan Arf, orta okulda yaşıtlarının çözemediği matematik problemlerini çözmeye başladı. Yeteneği ailesi ve hocalarının dikkatini çekti. Ailesi yeteneğinin gelişmesi için Arf'ı Paris'te St. Louis Lisesi'ne gönderdi.



Liseyi 3 yılda bitirmesi gerekirken iki yılda bitirdi. Arf, lise eğitimi sonrası Türkiye'ye döndü fakat. Hükümet tarafından, yükseköğrenim için Avrupa'ya gönderilecek gençlerin içine seçildi. Girdiği sınavı kazanarak Avrupa'ya gitmeye hak kazandı. Bu programla Arf, tekrar Fransa'ya döndü. Fransa'da ünlü Ecole Normale Superieure'e kaydoldu.

Yükseköğrenimini Fransa'da Ecole Normale Superieure'de tamamladı. Üniversite eğitiminden sonra Türkiye'ye geri döndü. Galatasaray Lisesi'nde matematik öğretmenliği yaptı. Sonra İstanbul Üniversitesi'nden doçent adayı olarak çalıştı.

Doktora eğitimi için Almanya'ya giden Arf, 1938 yılında Göttingen Üniversitesi'nde doktorasını bitirdi.

Türkiye’ye döndüğünde İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde profesör ve Ordinaryus profesörlüğe yükseldi ve 1962 yılına kadar çalıştı. Daha sonra Robert Koleji’nde matematik dersleri vermeye başladı. 1964 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ilk bilim kurulu başkanı oldu.

Daha sonra gittiği Amerika Birleşik Devletleri’nde araştırma ve incelemelerde bulundu; Kaliforniya Üniversitesi’nde konuk öğretim üyesi olarak görev yaptı. Türkiye’de yaşamak istemesi üzerine kendi isteğiyle 1967 yılında Türkiye’ye döndü. Döndükten kısa bir süre sonra Kanada ve Amerika’daki üniversitelerden konuk öğretim üyesi olarak teklifler aldı. Ancak kendisi bu tekliflere cevap veremeden Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden gelen telefon bu üniversiteye atandığını ve uçak biletinin yolda olduğunu söylüyordu ve artık Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde göreve başlamıştı. 1980 yılında emekli oldu. Emekliye ayrıldıktan sonra TÜBİTAK’ın geliştirilmesinde çok emeği geçti ve TÜBİTAK’a bağlı Gebze Araştırma Merkezi’nde görev aldı. 1983-1989 yılları arasında Türk Matematik Derneği başkanlığını yaptı.

Cahit Arf'ın fotoğrafı 10 Türk Lirasının arkasında bulunuyor.

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