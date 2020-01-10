Caner Özyurtlu kimdir? Yönetmen ve oyuncu olan Caner Özyurtlu hangi dizilerde oynadı?
Türk oyuncu, senarist, film yönetmeni ve film yapımcısı Caner Özyurtlu kimdir?
23 Mayıs 1986’da İstanbul’da doğdu. Bölümü’nden 2005 yılında İzmit Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim mezun oldu. Daha sonra ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü`nden mezun oldu. 2005 yılında kurulan İstanbul Kraliyet Tiyatrosu ekibinde kuruluşundan itibaren yer almaktadır. Özyurtlu, 2009 yılında ağabeyi Alper Özyurtlu ile birlikte kurdukları “Ac Film” yapım şirketinde sinema filmleri, müzik videoları ve televizyon projeleri üretmektedir. Elveda Rumeli, Doktorlar, Kızlar Yurdu, Nefes Nefese, Sınav, Nefes Nefese, Okul, Ulan İstanbul gibi yapımlarda yer aldı ve bu performansları ile takdir toplayıp ülke çapında tanındı. Erdem Yener’in “Belki”, FOMA’nın “İnsafsız” isimli çıkış parçalarının video kliplerini yönetti. Ünlü aktörün yazdığı “Görünmeyenler” ve “Ev” isimli senaryoları da beyazperdeye taşındı. 2015 tarihinde “Hayalet Dayı” adlı sinema filminde başrolde yer aldı. Aynı yıl senaryosunu Serkan Altuniğne’nin yazdığı “Yok Artık” filminin yönetmenliğini yaptı. 2016’da ise “Yok Artık 2”’nin yönetmenliğini yaptı. Son olarak ise Biz Böyleyiz adlı filmin yönetmenliğini üstlenmiştir.
YER ALDIĞI PROJELER
2020 Biz Böyleyiz, yönetmen
2016 Deli Saçması, senarist
2014 Her Sevda Bir Veda
2011 Tövbeler Tövbesi
2011 Bizim Yenge
2008 Hastasıyız Kamil
2007-2009 Elveda Rumeli
2007 Ters Yüz Pizzacı
2006-2008 Doktorlar
2006 Kızlar Yurdu
2005 Nefes Nefese
2005 Çağdaş
2004 Tam Pansiyon
2003 Hayat Bilgisi
2002 Dadı
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