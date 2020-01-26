Cedi Osman kimdir?

8 Nisan 1995 tarihinde Ohrid, Makedonya'da dünyaya geldi. Babası Türk, annesi ise Boşnaktır. 1999 yılında Bosna-Hersek'in Saraybosna şehrine taşındılar.

6 yaşında iken KK Bosna'da basketbola başladı. 13 yaşındaki Saraybosna'da baskete devam ederken EuroLeague takımı Efes Pilsen tarafından keşfedildi. 13 yaşında iken ailesiyle İstanbul'a taşındı. Türk vatandaşlığına geçen Osman, 2007 itibariyle Efes alt yapısında forma giymeye başladı.

2010 yılında yıldız takımla beraber Türkiye Yıldız Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda şampiyonluk elde etti.

2009-10 sezonunda Anadolu Efes ile Yıldız Takım kategorisinde Türkiye Yıldız Erkekler Basketbol Şampiyonası şampiyonluğunu, 2011-12 sezonunda da Pertevniyal ile Türkiye Genç Erkekler Basketbol Şampiyonası şampiyonluğu'nu elde etti.

2014 Avrupa Sampiyonasi daEn iyi 5'ine secilidi ayrıca turnuvanın en değerli oyuncusu unvanını aldı.

2014-2015 sezonunda Anadolu Efes formasıyla ligde final oynama başarısını gösteren Cedi Osman, aynı sezon Türkiye Kupası’nı kazandı.

2015 NBA Draft’ına katılan Cedi, 2. tur 31. sıradan Minnesota Timberwolves tarafından seçildi. Genç basketbolcunun hakları aynı gün takasla Cleveland Cavaliers’a geçti. Cedi Osman NBA’ye 2017 yılında gitmeyi hedeflediğini bir röportajında dile getirmiştir.

2015-2016 sezonun başında, Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı 76-74 mağlup ederek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmıştır.

Bu zaferden sonra Türkiye Kupası'ndan elenmelerine rağmen Cedi ve takım arkadaşları Euroleague'de Top-16'ya kaldılar.



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