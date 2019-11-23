banner1199

banner1197

CHP'li Bülent Kuşoğlu kimdir

CHP İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, 1958 yılında Erzurum'da doğdu. Baba adı Mehmet, anne adı Remziye'dir

BİYOGRAFİ 23.11.2019, 15:47
CHP'li Bülent Kuşoğlu kimdir

CHP'Lİ BÜLENT KUŞOĞLU KİMDİR

1958 yılında Erzurum'da doğdu. Baba adı Mehmet, anne adı Remziye'dir.

Yeminli Mali Müşavir, Maliyeci, Ekonomist; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi.

İngiltere'de sosyal güvenlik konularında çalışmalar yaptı. Maliye Bakanlığında Baş Hesap Uzmanlığı, Milli Savunma Bakan Danışmanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı, Dünya Bankası gözetiminde, Türk Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sisteminin Reformu projelerinde Değerlendirme Kurulu ve Yürütme Komisyonu Üyeliği; özel sektörde genel müdürlük, yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulundu. Ulusal ve çeşitli internet gazetelerinde köşe yazıları yayımlanmaktadır.

24, 25 ve 26. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi. 24 ve 26. Dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği yaptı. 26. Dönemde Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (EİTPA) Türk Grubu Üyesidir.

CHP İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Kuşoğlu, 2 çocuk babasıdır.

#bülent kuşoğlu kimdir #chp bülent kuşoğlu #bülent kuşoğlu biyografisi #bülent kuşoğlu özgeçmişi
Yorumlar (0)
18°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P