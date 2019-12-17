Çukur'un Cumali Koçovalı'sı Necip Memili kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Show televizyonunda 3. Sezonla izleyici ile buluşan Çukur dizisinde, Cumali Koçovalı karakterine hayat veren Necip Memili kimdir, nereli, kaç yaşında.

İşte Necip Memili'nin biyografisi

Necip Memili, 27 Mayıs 1980 tarihinde Adana’da doğdu. Endüstri Meslek Lisesi elektrik bölümünde okudu. 1999 yılında Adana Seyhan Belediye Tiyatrosunda amatör olarak oynamaya başladı. Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra İstanbul'a yerleşti. İstanbul'a geldiğinde Savaş Dinçel’in yazdığı “Uçurtmanın Kuyruğu” adlı tiyatro oyununu Erdal Cindoruk yönetmenliğinde çocukluk arkadaşı oyuncu Caner Cindoruk ile birlikte oynadı. Kamera karşısına ilk kez Arka Sokaklar isimli dizi ile geçti.

‘Hanımın Çiftliği', ‘Yalan Dünya', ‘Bedel', ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem' ve ‘Dolunay' gibi yapımlarda rol alan Memili, son olarak ‘Şahsiyet'teki performansıyla büyük beğeni topladı.

Show Tv ekranlarının fenomen dizisi Çuku’a 2. sezonunda dahil olan Necip Memili, Koçovalı Ailesi’nin en büyük oğulları Cumali karakterine hayat veriyor. Necip Memili 1.83 metre boyunda 72 kilo ve İkizler burcudur.

Necip Memilli Yalan Dünya dizisinde konuk oyucu olarak yer almıştı…

Necip Memili’nin rol aldığı tiyatro oyunları:

2015 – Bira Fabrikası – Moda sahnesi

2006 – Uçurtmanın Kuyruğu – İstanbul Yeni Sahne

Necip Memili’nin rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Karakomik Filmler 1 (Neco) (Sinema Filmi)

2018 – Şahsiyet (Tolga Yazgan) (TV Dizisi)

2018 – Çukur (2. Sezon) (Cumali) (TV Dizisi)

2017 – Dolunay (Hakan) (TV Dizisi)

2016 – Kaçma Birader (Şişe Kadir) (Sinema Filmi)

2016 – Kehribar (Musa Bozoğlu) (TV Dizisi)

2015 – Yok Artık (Ahmet) (Sinema Filmi)

2015 – Bedel (Vedat Seyhanlı) (TV Dizisi)

2014 – Ulan İstanbul (Doğan/Dodo) (TV Dizisi)

2014 – Guruldayan Kalpler (Sinema Filmi)

2013 – Sürgün İnek (İmam Ahmet) (Sinema Filmi)

2013 – Halam Geldi (Haluk) (Sinema Filmi)

2012 – Moskova'nın Şifresi: Temel (Ali Kemal Sözer) (Sinema Filmi)

2012 – 2013 – Dila Hanım (Azer) (TV Dizisi)

2011 – Yalan Dünya (İnşaat İşçisi) (TV Dizisi)

2011 – Sümela'nın Şifresi: Temel (Ali Kemal Sözer) (Sinema Filmi)

2011 – Lüks Otel (Mehdi) (Sinema Filmi)

2011 – Firar (Fikret) (TV Dizisi)

2011 – Ay Büyürken Uyuyamam (Fırıldak Necmi) (Sinema Filmi)

2010 – Nene Hatun (Sinema Filmi)

2010 – Kukuriku – Kadın Krallığı (Sinema Filmi)

2009 – 2010 – Hanımın Çiftliği (Zaloğlu Ramazan) (TV Dizisi)

2008 – Gece Gündüz (Nuri) (TV Dizisi)

2007 – Pusat (Taksici) (TV Dizisi)

2007 – Hakkını Helal Et (Mahkum) (TV Dizisi) –

2007 – Bez Bebek (Selman) (TV Dizisi) –

2007 – 2008 – Yaprak Dökümü (Erkan) (TV Dizisi)

2006 – Selena (Deli) (TV Dizisi)

2006 – Arka Sokaklar (Nevzat) (TV Dizisi)

2005 – Beşinci Boyut (Ali) (TV Dizisi)

2019- Çukur (Cumali Koçovalı) (TV Dizisi)