Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu kimdir

Tarihçi ve yazar Necip Habletmioğlu 18 Aralık 2002'de suikaste uğramış ve hayatını kaybetmiştir. 28 Kasım 1954 doğumlu olan Necip Hablemitoğlu, 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu’ndan mezun oldu.

İşte 2002 yılında uğradığı suikast sonucu hayaını kaybeden Necip Hablemitoğlu’nun hayatına dair ayrıntılar.

Yazdığı “Köstebek” kitabı ile Fethullah Gülen'in cemaat yapılanmasını, organizasyonunu ve eylemlerini anlatan Dr. Necip Hablemitoğlu 2002 yılında suikaste uğradı ve hayatını kaybetti.

DR. NECİP HABLEMİTOĞLU KİMDİR?

20 yıl Atatürk dersi verdi

Evli ve iki kız çocuğu babası olan Necip Hablemitoğlu Türkiye dışındaki Türk topluluklarının yakın tarihi ile ilgili olarak çalışmalar yapmıştır. Orta Avrupa ve Balkanlar’da Türk eserleri, Türk azınlıkları ve Türk şehitlikleri konularında alan çalışmaları yürütmüş, ve bu konularda çeşitli projelerde aktif rol almıştır. Çalışma alanına ilişkin çok sayıda kitap ve makalesi bulunan Hablemitoğlu, öldürüldüğü 18 Aralık 2002 tarihine kadar Ankara Üniversitesi’nde doktor öğretim görevlisi olarak yirmi yıl süresince Atatürk ilkeleri ve devrim tarihi derslerini verdi.

2 kız çocuğu babasıydı

Kendisi gibi öğretim üyesi olan Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu ile evli olan Necip Hablemitoğlu, Kanije (Kanije, Osmanlı devletinin en batıdaki kalesi) ve Uyvar (Uyvar, Osmanlı’nın en kuzeydeki kalesi) adında iki kız çocuk babası idi. Necip Hablemitoğlu, 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 1977-1978 yıllarında “Dilde, Fikirde, İşde Birlik” adlı aylık bir dergi yayımladı. Uzun yıllar çeşitli kuruluşlarda basın müşaviri olarak çalıştıktan sonra Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde yüksek lisans ve doktora yaptı.

