Ece Çeşmioğlu kimdir? Ece Çeşmioğlu kaç yaşında? Ece Çeşmioğlu rol aldığı dizi ve filmler...

26 Kasım 1990 yılında İstanbul'da doğdu. Üniversite eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde aldı.

Oyunculuk kariyerine 2002 yılında kadrosuna dahil olduğu Çocuklar Duymasın dizisiyle başladı. 2005 yılında Gümüş dizisinde yer alarak Songül Öden, Kıvanç Tatlıtuğ gibi ünlü isimlerle birlikte oynadı.

2006 yılında ise İki Aile dizisinde Ceren rolünde oynadı. Oyuncunun yıldızı bu dizide parladı. 2015 senesinde Yaz'ın Öyküsü adlı diziyle ekranlara geri döndü. Dizide Yaz karakterini canlandırdı. Son olarak Söz dizisinde rol alan Çeşmioğlu, şimdi TRT 1'in yeni dizisi Tutunamayanlar'da başrol oynayacak. Ayrıca Mucize Doktor'un başrol oyuncusu Taner Ölmez ile mutlu bir birliktelikleri var.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Çocuklar Duymasın (2002), Çocuğun Var Derdin Var (2004), Nehir (2005), Gümüş (2005), İki Aile (2006-2008), Eyvah Halam (2008), Firar (2011-2012), Öyle Bir Geçer Zaman ki (2012-2013), Yaz'ın Öyküsü (2015), Kalbim Yangın Yeri (2016), Muhteşem Yüzyıl Kösem (2016-2017), Yüz Yüze (2017), Yuvamdaki Düşman (2018), Söz (2018-2019)





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