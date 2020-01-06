Ekin Koç kimdir? Ekin Koç kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

İsmet Ekin Koç, 21 Haziran 1992 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. Annesi bankacı, babası ise turizmcidir. Lise eğitimini Aldemir Atilla Konuk Anadolu Lisesi'nde almıştır. Üniversiteye hazırlandığı zamanlarda ailesiyle birlikte Antalya'dan, İstanbul'a taşındı. İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Sana Bir Sır Vereceğim(2013), Benim Adım Gültepe(2014), Muhteşem Yüzyıl Kösem(2015-2017), Hayat Sırları(2017), 7 Yüz(2017), Bizim İçin Şampiyon(2018) Bozkır(2018-2019)

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