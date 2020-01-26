Elazığ depremindeki Emine Kuştepe kimdir? Göçük altındakileri nasıl kurtardı?

24 Ocak Cuma akşamı, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonucu Elazığ'ın bazı bölgelerindeki binalarda göçük meydana geldi.

Tüm yurttan yardım ekiplerinin gittiği bölgede, Adıyaman Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı gönüllü UMKE ekibi de arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Adıyaman'da 112 Acil Servis'te acil tıp teknisyeni olarak çalışan Emine Kuştepe'de UMKE gönüllüsü olarak şehre gelenlerin arasındaydı.

16 kişilik bir ekiple yola çıkan Kuştepe, bulunduğu bölgede kurtarma çalışmaları yaparken, enkaz altındaki Azize Çelik'in bir yakını, telefonunu Kuştepe'ye verdi. Azize Çelik ile iletişim kurmaya başlayan Kuştepe, telefonda, ilk olarak cesaret ve talimatlar vererek, yardım ekibiyle, enkaz altından 8 kişiyi kurtarmayı başardı.

ulusal.com.tr