Elazığlılar için büyük bağış yapan Burak Soylu kimdir? 

1988 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Elazığ'da tamamladı. Üniversite eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde aldı.

1988 yılında aile şirketi olan Soylu Evliyaoğlu Turizm'de meslek hayatına başladı. 2010 yılında ise şirketin yönetimine katıldı.

Üniversitede BiletDükkanı.com platformunu kurdu. Daha sonra enerji ve bilişim sektörlerinde de yatırımlara başladı. Yatırımları teknoloji alanında büyüten Burak Soylu, 2019 yılında şirketleri Har Group çatısı altında yeniden yapılandırdı.

Grup şirketlerinden olan ve yazılım alanında faaliyet gösteren Roof Stacks, BiletDükkanı.com platformunun yanı sıra, birçok yenilikçi projeye de imza attı. Roof Stacks tarafından geliştirilen "GoArt" artırılmış gerçeklikle sanal mobil rehberlik projesi büyük ilgi uyandırdı. Roof Stacks, GoArt projesiyle T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye'nin Silikon Vadisi olarak nitelendirilen Gebze Bilişim Vadisi'ne kabul edilen ilk şirketlerden birisi oldu.

Roof Stacks, 2020'nin başlarında Dell, Google, Apple gibi dünya teknoloji devlerinin faaliyet gösterdiği, ABD'nin Teksas eyaletindeki Austin kentinde yeni bir ofis kurarak, uluslararası alanda büyümesini sürdürdü. Roof Stacks, yakında Kanada ofisini de hayata geçirecek.

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