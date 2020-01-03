Eren Bülbül kimdir? Eren Bülbül nasıl şehit edildi?

Trabzon'un Maçka ilçesinde 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve güvenlik güçlerine yol gösterirken PKK'lı teröristlerin ateş etmesi sonucu şehit edilen Eren Bülbül, Türkiye tarafından unutulmadı.

Şehit olmasının ardından sosyal medya paylaşımlarının yayılmasıyla 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımıyla tüm ülkeyi hüzne boğmuştu.

EREN BÜLBÜL KİMDİR?

1 Ocak 2002'de Maçka'da dünyaya geldi. Babası Hasan Bülbül, Eren küçükken hayatını kaybetti. Anne Ayşe Bülbül ve 12 kardeşi ile Maçka Köprüyanı Mahallesi'nde yaşadı. Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitimini sürdürüyordu. 11 Ağustos 2017'de terör örgütü PKK tarafından şehit edildi.





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