Ersoy Dede kimdir? 

1975 yılı Zonguldak doğumludur. Fotoğrafçı Didem Özlem ile evlidir ve 2 çocukları vardır. Zonguldak'ta yayımlanan Adalet Gazetesi ile gazetecilik hayatına başladı. 1992 yılında İstanbul'a taşındı. İstanbul'da gazetecilik yanı sıra radyoyla da ilgilenmiştir. Best Fm, Show Radyo, Power Fm, Radyo Kozmos, İstanbul Fm ve NTV Radyo’da editör ve spiker olarak çalıştı.

Best Fm'de Sesli Gazete, Radyo 99'da Artı Haber, İstanbul Fm'de Aktüel Haber programlarıyla adını duyurdu.

1997 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden En Başarılı Gazeteci Ödülü aldı.

Yeni Akit Gazetesi'nde günlük köşe yazısı yazıyor, TRT Radyo 1'de de konuşmacılık yapmaktadır. Yeni kapanan Star Gazetesi'nde de köşe yazarlığı yapıyordu.



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