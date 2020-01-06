Farah Zeynep Abdullah kimdir? Yer aldığı film ve diziler...

17 Ağustos 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Baba tarafından Irak Türkmenlerindendir. Annesi ise Boşnak göçmenidir. Lise eğitimine İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'nde başladı. Lise eğitimine, 2. sınıfından itibaren babasının işi gereği İngiltere'de tamamladı. 2009 senesinde İngiltere'de Fransızca Drama Bölümünde üniversite eğitimi aldı.

Abdullah televizyon dünyasına ilk adımını Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı diziyle attı. Ünlü oyuncunun oynadığı ilk diziyle yıldızı parladı. Daha sonra Kelebeğin Rüyası adlı filmde Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat gibi ünlü isimlerle başrol oynadı.

Daha sonra tekrar Kıvanç Tatlıtuğ ile Kurt Seyit ve Şura dizisinde rol aldı. 2014 senesinde "Unutursam Fısılda" filminde Hümeyra'nın gençliğini canlandırdı. Şu anda bir projede yer almıyor.

FİLM VE DİZİLERİ:

Gülizar (Gülizar, 2018), Arif V 216 (Ajda Pekkan, 2017), Arama (Sinema Filmi, 2017), Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Prenses Farya, 2016), Ekşi Elmalar (Muazzez,2015), Barbie Prenses ve Rock Star (Prenses Azra Seslendirmesi,2015), Unutursam Fısılda, Kurt Seyit ve Şura (Şura, 2014), Bi Küçük Eylül Meselesi (Eylül, 2014), Kelebeğin Rüyası (Mediha Sessiz, 2013), Öyle Bir Geçer Zaman ki (Aylin, 2010-2012)

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