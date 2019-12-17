Hami Gökhan Telkenar kimdir?

1967, Ankara doğumlu. İzmir Karataş Lisesinin ardından önce Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Ön Lisans programını ardından Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini, daha sonra da İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde Yönetim Ekonomisi mastırını bölüm birincisi olarak tamamladı

1985 yılında TRT’de Haber-Program Spikerliğine başladı. Trabzon, İzmir ve Ankara Radyolarındaki görevinin ardından, Haber Dairesi Başkanlığı nezninde ana haber spikerliği, redaktör ve spor spikerliği yaptı. O dönemde Spor Stüdyosu, 7 metre, Spor Panorama, 2.Lig Dosyası, Telesmaç gibi sayısız program sundu.

TRT’de görevde kaldığı 12 yıl boyunca Avrupa Futbol ve Dünya Futbol Şampiyonaları ile Olimpiyat Oyunlarında bizzat görevlendirildi.

1997 yılında transfer olduğu Kanal D’de Televole, Spor Manşet, Top Ağlarda, Neler Oluyor Hayatta, 3’ncü Devre, Avrupa’dan Futbol gibi yine sayısız program sunarken, Şampiyonlar ve UEFA Avrupa Ligi dahil, bugüne kadar 7 bine yakın spor karşılaşmasını anlatma fırsatı yakaladı. 6 yıl boyunca Doğan Grubu adına UEFA’nın Türkiye ayağında lojistik ve koordinasyon görevini üstlendi.

2005 yılından bu yana hafıza teknikleri uzmanı Tony BUZAN aracılığıyla zihin haritalarının Türkiye’de eğitim sistemine girmesi ve işlemesi konusunda Aythink Gelişim Merkezi aracılığıyla da sayısız çalışmaya imza attı. 2006 yılı başında Kanal 1 televizyonuna transfer oldu ve burada spor genel müdür yardımcılığı görevine getirildi.

Almanya Dünya Futbol Şampiyonasında Organizasyonun başında görev alırken, 2008 yılında ise Doğan TV Tematik Kanallar Yöneticisi olarak Doğan TV’ye geri döndü.

2011 yılında Tivibu Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenen Telkenar, IPTV yayıncılığını Türkiye’ye yaymada ve benimset de çalışmalar yaptı. 25 yıllık mesleki koçluk ve diksiyon eğitimciliği kimliği ile de aralarında; Burcu KARA, Alp KIRŞAN, Elif Ece UZUN, Nebil EVREN, Hilal ERGENEKON, Merve OFLAZ, Aylin KUYUCU, Burcu ÖZKANCA, Emek EGE, Onur YILDIZ, Gamze Topuz, Neslişah ALKOÇLAR gibi bir çok başarılı ismi Diksiyon ve Yüksek Türkçede yetiştirerek meslek sahibi yaptı.

Telkenar, 1980’de İzmirspor alt yapısında futbola, 1982 yılında Altay Genç Takımında kalecilik, 1984’de İzmirspor ve Trabzon Yalıspor’da profesyonel hentbol takımlarında yine kaleci olarak forma giydi.

1985 yılında Bursa’da düzenlenen Türkiye Gençler Şampiyonasında takımıyla birlikte gümüş madalyanın da sahibi oldu. 1990 – 1994 yılları arasında ise kurucusu olduğu EOSK Ege Otomobil Sporları Kulübü ile Türkiye Rally Şampiyonalarında İbrahim KANÇEŞME ve Kuvvet ERİM’in Co-Pilotluğunu yaptı. 2007 yılında ise tenise gönül veren Telkenar, ATSK Ataşehir Tenis Spor Kulübünün kurucu üyesi olarak yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Oğlu Onat TELKENAR’ı da pilot olarak yetiştirdi. Onat, 7 yaşından beri karting, Prokart ve VolkiCar araçlarıyla Türkiye şampiyonalarında sayısız başarıya imza attı. Sürekli Sarı Basın Kartı sahibi olan Hami Gökhan TELKENAR’ın ‘Diksiyon’ Dilinizin Rotası ve Beyninizin Pusulası Zihin Haritaları isimli iki de kitabı bulunmakta.