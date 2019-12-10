Hande Yener kimdir?

Makbule Hande Özyener ya da sahne adıyla Hande Yener, 12 Ocak 1973 da İstanbul'da doğdu. Türk şarkıcı, söz yazarı ve prodüktördür.

Bir ablası var. Liseyi İstanbul'da bitirdi. Liseden sonra evlendi ve Çağın adını verdiği bir oğlu oldu. 1994'te boşandı.



1992 yılında evliyken bir giyim mağazasında satış elemanı olarak çalışmaya başladı ve bir gün mağazaya gelen Hülya Avşar'ın yardımı ile Sezen Aksu'yla tanıştı. Yaklaşık 2 yıl Sezen Aksu'nun vokalistliğini ve asistanlığını yaptı. Sezen Aksu'ya "Deli Kızın Türküsü" albümünde vokal yaptı ve daha yaklaşık 40 konserde Sezen Aksu'ya vokal yaptı.



İki yıl sonra, 1993'te Sezen Aksu'nun yanından ayrıldı ve Erdem Siyavuşgil'den şan dersleri aldı. Aynı dönemde Cem Özer'in televizyon programında şarkı söyledi. Antalya'da çeşitli barlarda 3 yıl süreyle şarkı söyledi. Daha sonra İstanbul'a döndü sahne almaya başladı. 2 yıl süren repertuar araştırmasından sonra Altan Çetin'le çalışma kararı aldı ve sekiz ay süren stüdyo çalışmaları sonrasında ilk albümü "Senden İbaret" Haziran 2000'de, Ercan Saatçi'nin askere gidişiyle biraz gecikmeli piyasaya çıktı. Albümde Altan Çetin başta olmak üzere Hakan Altun, Ercüment Vural gibi müzisyenlerle çalıştı. Konservatuar eğitimi yok ama Erdem Siyavuşgil'den aldığı özel dersler sayesinde sesini eğitmeyi başarmış.



2000 yılında ilk albümü 'Senden İbaret' ile Türkiye'de Disko Pop akımını başlattı ve çok büyük bir başarı yakaladı. Ardından 2002 yılında 'Sen Yoluna Ben Yoluma' albümü ile Türk Pop Müzik'inde kalıcı olduğunu kanıtladı. 2004 Yılında 'Aşk Kadın Ruhundan Anlamıyor' albümüyle zirveye oturdu.



Dünyaca ünlü yönetmen Luca Tommassini ile bu albümde çalışmaya başladı ve kaliteli şarkılarına birbirinden kaliteli klipler çekmeye devam etti. 2006 yılında tüm popülerliğini ve bir çok parayı hiçe sayarak büyük bir risk altına girdi ve 'Apayrı' isimli albümde karşımıza çıktı. Bu albümle Elektronik Müzik'e hafif bir geçiş yaptı. Ardından 'Hande Maxi' adlı Maxi Single'ı ile bu duruşunda kararlı olduğunu gösterdi. Hiç durmadan çalışan Hande Yener 2007 yılında 'Nasıl Delirdim' adlı albümüyle karşımıza çıktı. Bu albümde Elektronik Müzik'i başarılı bir şekilde uyguladı. 'Romeo' adlı parçası haftalarca listelerde zirvede kaldı ve otoriteler tarafından tam not aldı. Türkiye'ye Elektronik Müzik'i tam olarak kazandırmış oldu.



Albümdeki "Kibir" ve "Romeo" şarkıları, resmi listelerde 1 numaraya yükselerek Avrupa resmi listelerine de giriş yaptı. 2008 yılında Hipnoz, 2009 yılında Hayrola? albümlerini piyasaya sürerek elektronik müzik yapmaya devam etti. 2009 yılının sonunda tekrar pop müzik yapacağını açıkladı. 2010 yılının Nisan ayında Hande'ye Neler Oluyor? albümüyle altı yıl aradan sonra pop müziğe geri döndü. Albümdeki "Sopa", "Yasak Aşk", "Bodrum" ve "Çöp" şarkılarını kliplendirdi. 2011 yılının nisan ayında "Atma" şarkısında Sinan Akçıl ile düet yaptı ve aynı yılın eylül ayında dokuzuncu stüdyo albümü Teşekkürler'i piyasaya sürdü. Albümdeki "Bana Anlat", "Unutulmuyor", "Teşekkürler", "Havaalanı" ve "Dön Bana" şarkılarını kliplendirdi. Haziran 2012'de pop-rock grubu Seksendört ile birlikte Rüya adını verdiği bir ortak albüm yayınladı. 12 Aralık 2012'de, onuncu stüdyo albümü Kraliçe'yi satışa sundu.



Madonna'dan etkilendiğini söyleyen Hande Yener, müziğinin yanı sıra giyim tarzı ve sık değiştirdiği saç rengi ile tanınmaktadır. 2008 yılında gay ikonu unvanını almıştır. Türkiye'de 2000'li yıllarda tek bir albümle bir milyon albüm satış rakamını geçen sanatçılardan biridir. Ödülleri arasında dört Altın Kelebek Ödülü, üç Kral TV Video Müzik Ödülü ve üç MÜ-YAP Müzik Ödülü bulunmaktadır.