Hasan Korkmazcan kimdir?

01.05.1941 tarihinde Denizli Tavas Aydoğdu Köyü’nde doğdu.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Serbest Avukatlık, 14, 15, 19 ve 20. Dönem Denizli Milletvekilliği ile TBMM Başkanvekilliği yaptı.

Türk Parlamenterler Birliği Onursal Başkanı, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği Ülkeleri Eski Parlamenterleri Birliği Onursal Yönetim Kurulu üyesidir.

1991-1995 yılları arasında Parlamentolararası Birlik (İPU) Türk Delegasyonu üyesi olarak , KEİPA ve Akdeniz Parlamenterler Asamblesi’nde TBMM Heyet Başkanı olarak görev yaptı.

Evli ve 2 Çocuk babasıdır.