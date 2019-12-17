İbrahim Burak Oğuz kimdir?

Burak Oğuz, 1972 yılında doğdu. İlköğrenimini, Urla İskele İlkokulu'nda, ortaöğrenimini de Urla Lisesi'nde tamamladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF Maliye Bölümü'nden mezun olduktan sonra aynı üniversitenin Maliye Ana Bilim Dalı'nda, “Serbest Bölgelerin Mali Yapısı” üzerine uzmanlık tezini yazarak Yüksek Lisans derecesi aldı. Halen doktora çalışmasını tez aşamasında sürdürüyor.

İş hayatına, ağırlıklı olarak uluslararası sermayeli şirketlerin vergi, muhasebe ve finans bölümlerinde çalışarak başlayan Burak Oğuz, 2003 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanını aldı.

Kendi şirketinde çalışma hayatına devam eden Burak Oğuz aynı zamanda Kamu Gözetimi Kurumu’ndan Bağımsız Denetçi unvanına sahiptir.

İyi derecede İngilizce bilen Burak OĞUZ evli ve iki çocuk babasıdır.