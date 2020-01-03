Kasım Süleymani kimdir, neden ABD’nin hedefindeydi?

Küçük yaşta ailesinin borcunu ödeyebilmek için inşaatlarda çalışmaya başladı. İlkokulu bitirdiğinde 13 yaşındaydı. 18 yaşındayken, işçi olarak Kirman Su İşleri’ne girdi.

20'li yaşlarında geldiğinde ise İran devriminin öncülerinden biriydi General Kasım Süleymani. 1979 yılından beri askeri sahada önemli bir figür olarak öne çıktı.

Irak savaşının en önemli cephe komutanlarından Kasım Süleymani, bizzat İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney tarafından, kritik bir zamanda ülkenin kritik gücünün başına atandı. Bu kararın ardında aslında Süleymani'nin ülkelerin bağımsızlığına inan sadakatli bir savaşçı ruhu olması büyük rol oynadı.

Bölgede mazlum halkların yanında mevzilendi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı olarak göreve başladığında bölgenin önemli aktörlerinden biri oldu.

Afganistan'dan Irak'a, Suriye'den Lübnan'a kritik zamanlarda ABD'nin planlarına karşı savaştı. 1991 Körfez savaşı'ndan başlayarak 1998'de Afganistan'a uzanan hikayesi, 2003'de Irak'ta yeniden yazıldı. ABD işgalinde Mehdi Ordusu, Hizbullah Tugayı, Bedir Tugayları ve Asaib Ehlel Hak birliklerini eğitti, silahlandırdı.

2006 yılında İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimine karşı Hizbullah güçlerine eğitim verdi. Saha operasyonlarına katıldı. Üç yıl sonra İsrail, 16 yıldan beri işgal ettiği Lübnan topraklarından çekildi.

Tarihler 2011'i gösterdiğinde Suriye'nin direniş güçlerinden biri oldu. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın çağrısıyla direnişe destek verdi. Çünkü Süleymani’nin komutanı olduğu Kudüs Gücü sadece İran’da değil, Ortadoğu’nun tamamında ABD ve koalisyon ortaklarına karşı savaştaydı. Lübnan sınırındaki Kuseyr'in Şam ordusu tarafından ele geçirilmesi, Suriye'nin zafer giden yolunu açtı. Bu süreçte Süleymani kritik roller oynadı.

2017 yılında bölgenin kaderini belirleyen bir adım attı. Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandum başarısızlığının perde arkasındaki isimlerden olan Süleymani, Irak'ın bölünmesini engeyen isimler arasındaydı.

ABD'nin terör ordularına karşı savaş ilan etti. Irak'ta terör örgütü IŞİD'e karşı çarpışması için 50 bin savaşçıyı Haşdi Şabi çatısı altında örgütledi. Hem Irak'ta hem de Suriye'de IŞİD'in temizlenmesinde büyük rol aldı.

Türkiye'nin terör koridoruna düzenlediği peş peşe operasyonlarla Fırat'ın doğusunda sıkışan ABD, Irak Ordusu'na bağlı Haşdi Şabi birliklerini bombalandı. Washington, bu saldırıyı İran'a mesaj olarak açıkladı.

İsrail'in kökünü kazımak istediği, ABD'nin bölgedeki işini zorlaştıran isim General Kasım Süleymani, ülkesinin "yaşayan şehidi", 2019 yılında İran'ın en yüksek nişanı olan “Zülfikar” nişanı ile onurlandırıldı.



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