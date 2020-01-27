Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Laine Bryant kimdir?

5 Mayıs 1982 tarihinde Los Angeles'da doğdu. 17 yaşında Kobe Bryant ile tanıştı ve ilişkilerinin 6. ayında evlenme teklisi aldı. 2001 yılında evlenen çiftin evliliklerini 2004 yılında sonlandırmaya karar vermesi üzerine boşanmaları beklenirken evliliklerini sürdürmeye karar verdiler.

Çiftin, evliliklerinden 4 kız çocuğu oldu. Çocukları büyükten küçüğe; Gianna Maria-Onore Bryant, Natalia Diamante Bryant, Bianka Bella Bryant, Capri Kobe Bryant'dır. En büyüğü 13 en küçüğü 7 aylık olan kızlarından 13 yaşındaki Gianna Maria Bryant, babası Kobe Bryant ile geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti.

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