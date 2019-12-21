Mahmut Esat Bozkurt kimdir? Atatürk'ün Adalet Bakanı...

1892 yılında Kuşadası'nda dünyaya geldi. İlköğrenimini Kuşadası ve İzmir Yusufpaşa Rüştiyesinde eğitim aldı. Liseye ise İzmir ve İstanbul idadilerinde tamamladı. Yükseköğretim eğitimini İstanbul Hukuk Mektebi'nde aldı. 1912 yıllarında İsviçre Lozan ve Fribourg Üniversitelerine giderek hukuk eğitimine devam etti. Doktor ünvanını da İsviçre'de kazandı. Doktora tezi ise "Osmanlı İmparatorluğu'nun Omuzlarına Yükletilmiş Olan Kapütilasyonların Türkler Tarafından Tek Taraflı Olarak Kaldırılması Hukuka Aykırı Değildir" başlığı altındaydı.

İsviçre'de Türk kimliğiyle oldukça faal olan Bozkurt, Lozan'da Türk Talebe Cemiyeti'nin başkanlığını da yaptı.

1919'da birkaç Türk arkadaşıyla Milli Mücadele'ye katılmak için Cenevre'den Kuşadası'na geri döndü. Kuşadası, İzmir ve Aydın bölgelerinde işgalcilere karşı direniş gösterdi.

23 Nisan 1920 yılında TBMM kurulunca Ankara'ya geldi. 1. dönem milletvekili oldu. 1922'den 1923'e kadar İktisat Bakanlığı yaptı. Kasım 1924'te Adliye Bakanı oldu. Cumhuriyetin ilk hukuk adımlarını Adliye Bakanı olarak gerçekleştirdi. Medeni Kanun, Ceza Kanunu, İcra İflas Kanunu, Deniz ve Kara Ticaret Kanunları, Şapka İnkılabı Kanununun hazırlanmasını sağladı.

"Bozkurt-Lotüs Davası"nın Lahep Uluslararası Adalet Divanı'nda ele alınması sonucu davada Türkiye'yi temsil etti. Davayı Türkiye kazandı.

Ankara Hukuk Mektebi, Siyasal Bilgiler Okulu'nda profesörlük yaptı. 1941'de istifa etti.

1941'den ölümüne dek olan sürede İzmir milletvekili olarak görev yaptı. 21 Aralık 1943'te, İstanbul'da kaldığı otel odasında, Yeni Sabah gazetesine günlük makalesini hazırlarken beyin kanaması geçirerek hayata gözlerini yumdu. Cenazesi Kuşadası'nda defnedildi.

BAŞLICA ESERLERİ

Lotus Davasında Türkiye-Fransa Müdafaaları (1927)

Türk İhtilalinde Vatan Müdafaası (1934)

Türk Köylü ve İşçilerinin Hakları (1939)

Devletlerarası Hak (1940)

Atatürk İhtilali (1940)

Aksak Timur’un Devlet Politikası (1943)

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