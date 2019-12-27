Mehmet Akif Ersoy kimdir? Bugün ölümünün 83. yıl dönümü

20 Aralık 1873'te dünyaya gelen Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Fatih'te doğmuştur. Babası Fatih Camii medrese hocası Mehmet Tahir Efendi'dir, annesi ise Emine Şerif Hanım'dır. Mehmet Akif Ersoy'un asıl adı Mehmet Ragıf'tır fakat sonradan Ragıf, Akif'e dönmüştür.

İlkokul yıllarında dil eğitiminin üzerine düşen Ersoy, Arapça, Farsça ve Fransızca dillerini öğrendi. Rüştiyeyi bitirdikten sonra 1885 yılında Mülkiye İdadisi'ne başladı. 1888'de okulun yüksek kısmına devam etmekte iken babası vefat etti.

Ertesi yıl büyük Fatih yangınında evlerinin yanması aileyi evsiz bıraktı. Babasının öğrencisi Mustafa Sıtkı aynı arsa üzerine küçük bir ev yaparak aileyi bu eve yerleştirdi.

Ersoy, Mülkiye İdadisi'ndeki eğitimini yarıda bırakarak, o dönemde yeni açıklan ilk sivil veteriner okulu olan Ziraat ve Baytar Mektebi'nde eğitim hayatına devam etti ve bu okuldan birincilikle mezun oldu.

Kuran'ı ezberleyerek hafız olan Ersoy, 1895 yılında Mektep Mecmuası'nda "Kuran'a Hitab" adlı şiiri yayımlandı.

Memuriyet hayatı başladıktan sonra edebiyata olan ilgisini şiir yazarak ve edebiyat öğretmenliği yaparak sürdürdü. Resimli Gazete'de, Servet-i Fünun Dergisi'nde şiirleri ve yazıları yayımlandı.

1898 yılında İsmet Hanımla evlendi. Evliliklerinden adları; Cemile, Feride, Suadi, Emin ve Tahir adlarında 5 çocuk dünyaya geldi.

Öğretmenlik yaparak ve şiir yazarak edebiyat sahasındaki çalışmalarına devam eden Ersoy'un neşriyat alemine girişi daha çok 1908'de "İkinci Meşrutiyet"in ilanıyla başladı. Bu tarihten sonra Ersoy, arkadaşları tarafından çıkarılan ve ilk sayısı 27 Ağustos 1908'de yayımlanan "Sırat-ı Müstakim" dergisinin başyazarı oldu.

Gezerek kazandığı gözlemlerini, eserlerine gerçekçi uslupla aktarıyordu. sık sık Müslümanlarda olan eğitim sistemini eleştiren Ersoy, öğretmenlerin nitelikli olmasıyla bu sorunun düzeltilebileceğini düşünüyordu.

Halkın bilinçlenmesini asıl amaç edinen Ersoy, milli mücadele ruhunu da çok iyi yansıtıyordu. Vaazlarıyla birçok kişiyi askerlik için cesaretlendirmiştir.

Mehmet Akif Ersoy, 1920 yılında Burdur Mebusu olarak Birinci Büyük Millet Meclisi’ne seçildi ve 1921'de Ankara Taceddin Dergahı'na yerleşti.

Ersoy, 500 lira ödül konularak açılan İstiklal Marşı yarışmasına başta katılmadı, Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey'in ricası ve arkadaşı Hasan Basri Beyin teşvikiyle ikna oldu. Onun orduya ithaf ettiği İstiklal Marşı, 17 Şubat günü Sırat-ı Müstakim ve Hakimiyet-i Milliye'de yayımlandı. İstiklal Marşı, Hamdullah Suphi Bey tarafından mecliste okunup ayakta dinlendikten sonra, 12 Mart 1921'de Milli Marş olarak kabul edildi. Ersoy, ödül olarak verilen 500 lirayı hayır kurumuna bağışladı.

Kurtuluş Savaşı ve zafer sonrası uzunca bir süre Mısır'da yaşayan ve orada Türkçe dersleri veren Mehmet Akif Ersoy, 17 Haziran 1936'da tedavi için İstanbul'a döndü.

Şiirlerini "Safahat" eserinde toplayan şair, 27 Aralık 1936 tarihinde İstanbul’da, Beyoğlu’ndaki Mısır Apartmanı'nda vefat etti.