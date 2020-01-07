Mete Yarar kimdir?

10 Nisan 1957 yılında Samsun'da dünyaya geldi. Kara Harp Okulu'nda eğitim aldı ve 1988 yılında piyade teğmen olarak mezun oldu. 1988 yılında göreve başlayarak 16 yıl boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmıştır. Binbaşı rütbesindeyken 2004 senesinde askerliği bırakmıştır.

Özel Kuvvetler'den ayrıldıktan sonra kendi şirketini kurmuş ve Irak ile dış ticaret yapmaya başlamıştır. Daha sonra danışmanlık şirketi kurmuştur. Yeni işinde Ortadoğu bölgesine yatırım yapmak isteyen yatırımcılara; bölge güvenliği, siyasi çalkantılar, savaş riski, iç karışıklıklarla ilgili risk analizleri yapmıştır.

2018 yılında Gülnaz Kudunoğlu ile evlendi.

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