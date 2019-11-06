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Myrtle Corbin kimdir? 4 bacaklı Myrtle Corbin hakkında son dakika bilgileri

Myrtle Corbin kimdir? 4 bacaklı Myrtle Corbin hakkında son dakika bilgileri. Josephine Myrtle Corbin, dipygus olarak doğmuş Amerikalı bir konser sanatçısıydı. Bu, vücut ekseni geliştiği için ayrılmasının bir sonucu olarak, belden aşağıya yan yana iki ayrı pelvise sahip olduğu gerçeğine değindi. Küçük iç bacaklarının her biri dış bacaklarından biriyle eşleştirildi. 4 bacaklı Myrtle Corbin, 12 Mayıs 1868'de Lincoln County, Tennessee, ABD'de doğdu. Corbin, 6 Mayıs 1928'de Cleburne, Teksas, ABD'de hayatını kaybetti

BİYOGRAFİ 06.11.2019, 11:58
Myrtle Corbin kimdir? 4 bacaklı Myrtle Corbin hakkında son dakika bilgileri

4 bacaklı Myrtle Corbin, 12 Mayıs 1868'de Lincoln County, Tennessee, ABD'de doğdu.

Corbin, 6 Mayıs 1928'de Cleburne, Teksas, ABD'de hayatını kaybetti.

Myrtle Corbin'in eşi, James Clinton Bicknell'dir.

Corbin'in çocuklarının isimleri, Clinton Francis Bicknell, Lillian Josephine Bicknell, Ruby Eugenia Bicknell Wells, Nancy Estelle Bicknell Altaras; kardeşlerinin adları da Merida Corbin, Willie Ann Corbin Bicknell, Laura Ann Sullens Blakely, James Henry Corbin'dir.

4 bacaklı Myrtle Corbin'in ebeveynlerinin isimleri de William H. Corbin, Nancy Corbin olarak belirtildi.

Josephine Myrtle Corbin, dipygus olarak doğmuş Amerikalı bir konser sanatçısıydı. Bu, vücut ekseni geliştiği için ayrılmasının bir sonucu olarak, belden aşağıya yan yana iki ayrı pelvise sahip olduğu gerçeğine değindi. Küçük iç bacaklarının her biri dış bacaklarından biriyle eşleştirildi.

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