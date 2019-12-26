Nazmi Irgat kimdir? Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat kimdir? Asgari ücret açıklanırken toplantıyı terk etti.

1953 yılında Karaman’ın Hamidiye Köyünde doğumlu olan Irgat, Karaman İmam Hatip Ortaokulunu bitirdi. Karaman Endüstri Meslek Lisesinden 1974 yılında mezun oldu. 1974 yılında ilçede gelişmiş tek sanayi işyeri olan Sümerbank Pamuklu Sanayi Müessesesinde çalışma hayatına başladı. Askerliği nedeniyle çalışmaya ara verip dönüşte aynı işyerinde tekrar göreve başladı. Çalışarak devam etmekte olduğu Antalya Meslek Yüksek Okulu, Makine bölümünden 1980 yılında mezun oldu. İş yerinde Makine Bakım Teknik Nezaretçisi olarak çalışmakta iken, 23 Ekim 1983 yılında TEKSİF Sendikası Karaman Şubesinin Genel Kurulunda Şube Başkanı seçildi. Sendikanın 15-17 Eylül 1995 tarihlerinde yapılan 14. Olağan Genel Kurulunda Genel Başkan Yardımcılığına seçildi. 12 yıl Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdükten sonra TEKSİF Sendikası 17. Olağan Genel Kurulu'nda Genel Başkanlık görevine seçildi. 2007 yılından bu yana sürdürdüğü Genel Başkanlık görevine 1-2 Aralık 2018 tarihlerinde yapılan 20. Olağan Genel Kurul sonucu yeniden seçildi.Evli ve 3 çocuk babası.