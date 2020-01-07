Nedim Şener kimdir?

1966 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Aslen Boluludur. Ortaokul ve lise eğitimini Bolu'da aldı. Daha sonra İstanbul'a taşındı. Şener, İstanbul Üniversitesi'nde iktisat alanında yüksek lisans yaptı. Yüksek lisans konusu ise "Uluslararası Ticaret ve Türkiye'nin Dünya Ekonomisine Eklemlenmesi" idi. 1992 yılında Dünya Gazetesi'nde çalışmaya başladı. 1994 yılında Miliyet Gazetesi'ne geçti. 2010 yılından itibaren Posta Gazetesinde de köşe yazıları yazmaya başladı. Mayıs 2011'de Milliyet Gazetesi'ndeki işine son verildi.

3 Mart 2011 tarihinde Oda TV'ye yönelik Ergenekon soruşturması kapsamında gazeteci Ahmet Şık ile birlikte gözaltına alındı. Tutuklanmasının ardından Silivri Cezaevi'ne konulan Şener, Ergenekon terör örgütüne yardım etmek gerekçesiyle yargılandı. 7 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Nedim Şener, 12 Mart 2012'de tahliye edildi. Nedim Şener, Posta gazetesinde köşe yazarlığına devam etmektedir.

NEDİM ŞENER'İN KİTAPLARI



Tepeden Tırnağa Yolsuzluk (2001), Naylon Holding (2002), Kod Adı: Atilla (2004) (Susurluk olayı), Fırsatlar Ülkesinde Bir Kemal Abi (2005) (Kemal Unakıtan dosyası), Hayırsever Terrorist (2006) (Şeyh Yasin El Kadı dosyası), Ergenekon Belgelerinde Fethullah Gülen ve Cemaat (2009),

Türkiye'de Farklı Olmak (2009), Dink Cinayeti ve İstihbarat Yalanları (2009), İşte Hayatım (2010), Kırmızı Cuma (2011),Baba Seni Neden Oraya Koydular? (2012), Helal Tekme: Korkma, Alışma, Unutma! (2014)

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