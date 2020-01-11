Neil Peart hayatını kaybetti! Rush'ın efsanevi davulcusu Neil Peart kimdir? 

Rock müziğinin en tanınan gruplarından olan Rush'ın davulcusu ve söz yazarı olan Neil Peart'ın Salı günü California'da hayatını kaybettiği açıklandı. Rush grubunun sözcüsü Elliot Mintz, Peart'ün ölüm nedeninin ise beyin kanseri olduğunu duyurdu.

Rush grubu Instagram hesabından "Kırık kalplerle ve derin üzüntüyle arkadaşımız, ruh kardeşimiz ve 45 yıldan uzun süredir grup arkadaşımız olan Neil'in beyin kanseriyle verdiği üç buçuk yıllık cesur savaşı kaybettiğini duyurmak zorundayız. Bu zorlu ve acılı zamanda arkadaşlarından, hayranlarından ve medyadan Peart'ün ailesinin sessizlik ve mahremiyet ihtiyacına saygı göstermesini istiyoruz. Başsağlığı dilemek isteyenler seçtikleri bir kanser araştırma grubuna veya vakfına Neil'in adına bağışta bulunabilir. Huzur içinde yat kardeşim" yazısını paylaştı.

NEIL PEART KİMDİR?

12 Eylül 1952 tarihinde Kanada'da doğdu. Genç yaşlarından itibaren küçük gruplarda davulcu olarak yer aldı. 1974 yılında Rush grubuna davulcu olarak katıldı. Grubun diğer üyeleri; Geddy Lee ve Alex Lifeson ile toplam 18 albüm çıkardı. Aynı zamanda 'Tom Sawyer' ve 'Freewill' şarkı sözlerinin de yazarıdır.

Peart, seyahatlerini ve kişisel hikayelerini de anlattığı 7 adet kitap kaleme aldı.



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