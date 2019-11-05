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Oyuncu Nilperi Şahinkaya kimdir? Nilperi Şahinkaya kaç yaşında? Nilperi Şahinkaya nerede doğdu

Birçok dizi ve filmde rol alan oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın eğitim hayatı çok parlak. Oyuncu Nilperi Şahinkaya kimdir? Nilperi Şahinkaya kaç yaşında? Nilperi Şahinkaya nerede doğdu? Senegal'de doğan Şahinkaya, sırasıyla École Vigée Lebrun, Paris Charles de Gaulle Petite École, Ankara École cantonale de langue française, Bern Lycée Charles de Gaulle, Ankara Viola Spolin Atölyesi Bilkent Müzik ve Sanat Sanatları Fakültesi, Tiyatro Bölümünde eğitim aldı

BİYOGRAFİ 05.11.2019, 15:37
Oyuncu Nilperi Şahinkaya kimdir? Nilperi Şahinkaya kaç yaşında? Nilperi Şahinkaya nerede doğdu

NİLPERİ ŞAHİNKAYA KİMDİR

23 Şubat 1988 Senegal doğumlu Nilperi Şahinkaya; ilkokul eğitimini Paris’te,ortaokul eğitimini Bern’de aldı. Annesi ona Nil adını koymak istemiştir fakat dedesi gördüğü bir rüya üzerine adına Perinin eklenmesini istemiş ve bu sayede adı Nilperi olmuştur. 2003 yılında Ankara’ya yerleşip, 2006’da Charles de Gaulle Fransız Lisesini bitirdi ve 2006-2010 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde okudu. Çok ülke gezmesinde babasının rolü büyüktür çünkü babası bir diplomattır.Okul yıllarında Deniz Yıldızı adlı dizide rol aldı. Üniversiteden, Yüksek Şeref Listesine girerek mezun oldu. 2010’un Haziran ayında Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisine seçilerek İstanbul’a yerleşti. Öyle Bir Geçer Zaman ki'de canlandırdığı Mesude karakteri ardından Kayıp dizisinde Defne ve Sedef karakterlerine can verdi. Kiraz Mevsimi adlı dizide başrollerden biri olan Şeyma karakteri ile büyük çıkış yaparak N'olur Ayrılalım adlı dizide başrollerden olan Temmuz Akıncı karakterine can verdi.Hira Tekindor'un yönetmenliği ile başrollerini Zerrin Tekindor, Tardu Flordun, Şükrü Özyıldız ile paylaştığı, Oyun Atölyesinde sahnelenen Kim Korkar Hain Kurttan oyununda Honey karakteriyle yer aldı. Ay Yapım tarafından, Çağrı Vila Lostuvalı yönetmenliğinde şu an atv 'de yayınlanan, başrollerini Kerem Bürsin ve Leyla Lydia Tuğutlu'nun paylaştığı Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde Aslı karakterini canlandırmaktadır.

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