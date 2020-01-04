Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu kimdir?

İbrahim Saraçoğlu, 1949 yılında Karabük’ün Safranbolu ilçesinde dünyaya geldi. Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi'nde Kimya Mühendisliği eğitimi aldı. 1978 yılında yüksek lisans ve doktora çalışmasını yapmak üzere Avusturya Graz Teknik Üniverisitesi’ne gitti.

1983-1986 yılları arasında Graz Teknik Üniversitesi Biyoteknoloji-Mikrobiyoloji kürsüsünde asistan olarak çalıştı. Karl Franzes Üniversitesinde 1987-1994 ve 1995-1999 yılları arasında da Viyana Teknik Üniversitesi'nde profesörlük yaptı. Aynı zamanda 1987-1993 yılları arasında AVL Araştırma Merkezinde Metabolit Sensörler konusunda araştırmacı ve yönetici olarak bir süre çalışmalar yaptı.

İbrahim Saraçoğlu, prostat ve prostat büyümesi, Hepatit B ve Hepatit C hastalıklarına karşı çalışmalar yaptı.

Prof. Saraçoğlu halen, İleri Bitki Kimyası konularında Marmara Üniversitesi Biyomühendislik Anabilim dalında ve İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda Mühendisliği ve Gıda Güvenliği Bölümlerinde yüksek lisans ve doktora düzeyinde dersler vermektedir.

27 Ocak 2015 tarihinde "Cumhurbaşkanı Başdanışmanı" olarak göreve başladı.

Saraçoğlu, 1995 yılında eşinden ayrılmış olup 2 çocuk babasıdır.

İBRAHİM SARAÇOĞLU KİTAPLARI

Bitkilerdeki Sağlık Mucizesi

Bitkisel Sağlık Rehberi

Tıbbi Bitkiler Rehberi

Bitkisel Kürler Rehberi ve Tıbbi Bitkiler

Bitkisel Sağlık Rehberi



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