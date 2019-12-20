Halk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevine daha önce Fox TV Ankara Temsilcisi olarak görev yapan Sedat Bozkurt getirildi. Bozkurt'un bu göreve getirildiğini gazeteci Talat Atilla sosyal medya hesabından duyurdu. Atilla yaptığı paylaşımda, AÇIKLIYORUM... Halk TV Genel Yayın Yönetmeliğine eski FOX TV Ankara Temsilcisi Sedat Bozkurt getirildi... Serhan Asker'in yerine göreve getirilen Bozkurt, Halk TV'yi Ankara'dan yönetecek..." diye yazdı.

Sedat Bozkurt kimdir?

1965 yılında aslen Ankara’da dünyaya gelmiştir. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu usta gazeteci Sedat Bozkurt, Günaydın, ANKA Haber Ajansı, Yeni Yüzyıl, Yeni Binyıl ve TV8 bünyesinde çalışmış, bir dönem ATV Ankara Haber Müdürlüğü yapmıştır.

Birgün Gazetesi ve The New Anatolian’nda da çalışan Sedat Bozkurt 2007 senesinden itibaren uzun süre Fox Tv Ankara Temsilcisi olarak çalışmıştır. 2018 yılının Ağustos ayında Fox Tv yönetimi tarafından yeniden yapılandırma gerekçesi nedeni ile görevine son verildiği açıklanmıştır. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcılığı da yapmış, mezun olduğu Gazi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.