Serhan Bolluk kimdir?

13 Nisan 1960’da Eskişehir’de doğdu.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.

Mecburi hizmetini 1987’de tamamladıktan sonra 2000’e Doğru dergisinde gazeteciliğe başladı.

Ulusal Kanal ve Aydınlık dergisi ile gazetesinde muhabirlik, servis şefliği ve genel yayın yönetmenliği görevlerinde bulundu.

12 Ağustos 2013’te İşçi Partisi Merkez Karar Kurulu tarafından Genel Sekreterlik görevine getirildi. 4-5-6 Ekim 2013 günleri Ankara’da gerçekleşen 9. Genel Kurultay’da Merkez Karar Kurulu’na, ardından Merkez Yürütme Kurulu’na seçildi.

Halen Vatan Partisi Genel Saymanlık görevini yürütmektedir.

Evli ve üç çocuk babasıdır.