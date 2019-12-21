Suat Kılıç kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Suat Kılıç, 23 Temmuz 1972’de Samsun‘da doğdu. Babasının adı Hüseyin, annesinin adı Elmas’tır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.

Dünya Radyo, Kanal 7, NTV ve Kanal D’de program yapımcısı, sunucusu, haber müdürü ve haber editörü olarak görev yaptı.22. Dönem Ak Parti Samsun Milletvekili. 22. Dönem’de TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliği görevinde bulundu. 23. Dönem’de Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Üyesi oldu.22 Temmuz 2007 Genel seçimlerinde ve 12 Haziran 2011 genel seçimlerinde AK Parti’den Samsun milletvekili seçildi.

Recep Tayyip Erdoğan tarafından 6 Temmuz 2011 günü açıklanan 61. Hükümette Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev aldı. 25 Aralık 2013 tarihinde yapılan kabine değişikliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini AK Parti Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç‘a devretti.

İngilizce bilen Kılıç, Melike Nur Kılıç evli olup 3 erkek çocuk babasıdır.