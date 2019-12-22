Utku Reyhan kimdir?

1985 Rize-Çamlıhemşin doğumlu. İlk ve Ortaöğretimini Ankara’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. Halen Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans yapmaktadır.

2002 yılından bu yana İşçi Partisi’nin (Vatan Partisi) çeşitli kademelerinde görev yaptı. İşçi Partisi Öncü Gençlik’te Ankara İl Başkanı, MYK Üyeliği ve Genel Sekreter görevlerinde bulundu.

Türkiye Gençlik Birliği’nin kuruluşunda sözcülük görevini yürüten Reyhan, ilerleyen yıllarda TGB’de Ankara İl Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı görevlerini yürüttü.

2010 yılında gerçekleştirilen İşçi Partisi 8. Genel Kurultayı’nda Merkez Karar Kurulu üyeliğine seçildi. 2013 yılında gerçekleştirilen 9. Genel Kurultay’da yeniden bu kurula seçilen Reyhan, Örgütlenme Bürosu Başkanı olarak Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Milli Anayasa Hareketi'nin (MAH) kuruluşunda yer alan ve bu kuruluşun genel sekreterliğini yürütün Reyhan, 11-12-13 Mart 2017 tarihlerinde toplanan Vatan Partisi 10. Kurultayı'nın ardından Genel Sekreterlik görevine getirildi.