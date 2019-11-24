Youtuber Ruhi Çenet kimdir? Ruhi Çenet kaç yaşında nereli

Ruhi Çenet, 1990 doğumlu. Aydın’da dünyaya geldi. Öğrenim hayatını devam etmek için Hindistan’a gitti ve uzun süre bu ülkede kaldı. Video bloglarında Hindistan’da okumasının onun için önemli olduğunu ve tüm parasıyla bu ülkeyi gezmeye çalıştığını söylüyor.

Videolarını ilk olarak Hindistan’da hazırlayıp, yayınlamaya başlasa da daha sonra İstanbul’a taşınıyor.

Youtuber Ruhi Çenet, kendisini şöyle tanıtıyor:

"Merhaba, ben Ruhi Çenet. 20 Ekim, 1990 tarihinde Aydın’da doğdum, Hindistan’da okudum ve şimdi ise İstanbul’da Youtube ile ilgili çalışmalarımı sürdürmekteyim.

Video yapmaya 2011 yılında 'Youtube Türkiye' daha henüz ilk evrelerindeyken başladım ve o zamanlar Türkiye’de Youtube üzerinden para kazanmak bile mümkün değildi. İnsanları bilgilendirmeye, düşündürmeye ve eğlendirmeye odaklanarak son 3 yıldır videolarımı büyük bir arzuyla takip eden bir kitle oluşturdum"

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