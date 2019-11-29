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Black Friday indirimleri! Trendyol efsane finalde 1, 5 ve 10 liraya ürün sattı

Ekonomi 29.11.2019, 10:11
Black Friday indirimleri! Trendyol efsane finalde 1, 5 ve 10 liraya ürün sattı
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Trendyol.com, efsane final adıyla ürünlerinde büyük indirimler yaptı.