Boş tartışmalardan ülkeyi kurtarmalıyız

Suriye’nin kuzeyine, Amerika, 80 bin kişiyi ağır silahlarla donatacak teçhizat getirdi.Amerikalı ve İngilizler PYD/PKK’yı eğitip donatıyor. İstihbarat veriyor. Lojistik yapıyor.Barzani, Amerika ve İsrail’i ile anlaşmalı, 25 Eylül’de Bağımsız Kürdistan Referandumu yapacaklar.Güney doğu illerimizde, PKK, Batının desteği ile hendeklerden çıkarılmaya çalışılıyor.Amerika’nın, Suriye’de, hazırlamaya çalıştığı ordunun, hazırlıkları bitene dek, maşaları PKK ve FETO ile saldırıyor.Özetle, ülkemiz çok büyük ve çok yönlü bir güvenlik sorunu ile karşı karşıya iken, ülkenin en büyük muhalefet partisi ve iktidarı, içi boş, gerçeklerden uzak, ülke insanının karnını doyurmayacak konular üzerinde, tartışma yürütüyorlar.İktidarın sözcüleri, komşudaki meşru yönetimediyor. Muhalefet de, Kdiyor.Türk ordusu kendisine yapılan büyük saldırılara rağmen, güvenliğimizi sınırların ötesinden başlatmak için, Fırat Kalkanı Harekatını yapıyor. Muhalefet Suriye Bataklığına girmeyelim diyor.Çözüm adına söylenen tek şey; Amerika ne diyorsa o tekrarlanıyor.Suriye’den ülkemize Amerika tarafından silah doğrultulmuş, muhalefetin söylediği tek şey; Suriye Bataklığı…Muhalefet, bölge ülkelerinin, bölgeye saldıran Amerika için, bir araya gelerek, ABD’yi bölgeden çıkarmak adına tek söz etmiyor. Amerika ve AB bölge için ne derse o doğrudur, diyor.Ülkenin içi ve dışı yangın yerine dönmüş, muhalefet tarafından önerilen tek şey; seyredelim…Varsa yoksa sen eskiden şunu şunu yapmıştın. Doğru bir şey yapsan da ben sana inanmam. İyi de söz konusu olan Türkiye…Çık, kendi güvenlik anlayışın hakkında, kendi doğrularını söyle. ABD ve AB’nin siyasetlerini tekrar etme…Muhalefet partisine bir hususu hatırlatmak vatandaşlık görevimizdir. Yükselen anti emperyalist bilinç böyle yükselmeye devam eder ve yoksulları da içine alırsa, sizin için sandık çok zorlaşır.Ülke yararına muhalefet yapmaya mecbursunuz. Varlığınızı sürdürmek için bile buna mecbursunuz.Yıllarca iktidarınveren Muhalefet, PKK hendeklere gömülünce, iktidar oylarının nasıl da yükseldiğini niçin göremez? Niçin anlayamaz? Siyasetin temel belirleyicisinin ülke savunması olduğunu, muhalefet nasıl olur da bilmez. Ya da bilmezden gelir.Ülkenin en büyük muhalefetinin, HDP(PKK) ile alabileceği hiçbir yol yoktur.Ülkemize tehdidin büyüğü Amerika ve onun maşalarından gelirken, muhalefet partisinin HDP ile işbirliği yapması, ona hiçbir fayda sağlamayacaktır.Bağımsız Kürdistan’a Referandumuna karşı çıkmalı, bu konuda büyük zaafı olan iktidara buradan bastırmalıdır.ABD’nin dolaylı veya doğrudan ülkemizi bombalamaya başlamasından sonra yapılacak muhalefet kimsenin işine yaramaz. Muhalefetin de…