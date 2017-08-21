BTK'dan 'sosyal medyaya selam olsun' kampanyası

BTK'dan 'sosyal medyaya selam olsun' kampanyası
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BTK'dan 'sosyal medyaya selam olsun' kampanyası
BTK'dan 'sosyal medyaya selam olsun' kampanyası
Diyarbakır'da Atatürk anıtına çekiçli saldırı
Diyarbakır'da Atatürk anıtına çekiçli saldırı
İstanbul Bayrampaşa'da büyük yangın: Ölü ve yaralılar var
İstanbul Bayrampaşa'da büyük yangın: Ölü ve yaralılar var
Sakarya'da hayatını kaybeden 7 işçi için cenaze namazı kılındı
Sakarya'da hayatını kaybeden 7 işçi için cenaze namazı kılındı
Kocaeli'de bir sokağı tırtıllar bastı
Kocaeli'de bir sokağı tırtıllar bastı
Ayvalık'taki orman yangınında zarar gören alan havadan görüntülendi
Ayvalık'taki orman yangınında zarar gören alan havadan görüntülendi
Doğu Anadolu'da sağanak ve dolu
Doğu Anadolu'da sağanak ve dolu
Tartıştığı kız arkadaşını kamyonetle ezdi
Tartıştığı kız arkadaşını kamyonetle ezdi
Sierra Leone'de toprak kayması ve sel: Yüzlerce kişi öldü
Sierra Leone'de toprak kayması ve sel: Yüzlerce kişi öldü
Adana'da bombalı ve silahlı saldırı girişimi önlendi
Adana'da bombalı ve silahlı saldırı girişimi önlendi
Ankara'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var
Ankara'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var
Maçka'da başlatılan büyük operasyon sürüyor
Maçka'da başlatılan büyük operasyon sürüyor