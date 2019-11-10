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Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk şarkılarla anıldı

Güncel 10.11.2019, 22:31
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk şarkılarla anıldı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) "Atatürk'ü Anma Gecesi" düzenlendi.