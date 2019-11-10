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Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk şarkılarla anıldı
Güncel
10.11.2019, 22:31
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) "Atatürk'ü Anma Gecesi" düzenlendi.
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#chp
#araştırma
#istanbul
#hücum faul
#ahmet ercan
#telefonunuz çalınırsa
#Özgür Akıncı
#2 arada
#ertuğru günay
#Ali Reza Shoja-nuri
#geleceğe nefes fidan dikim alanları
#Lyon-Beşiktaş maçı hangi kanalda
#nato
#Orhan Özkaya
#Kıbrıs
#Köprü
#Pürüz yok
#Aksaray
#antalya
#samsun