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Büyükelçi Robert Ford’un tarihi uyarısı

Mehmet Bedri Gültekin

Mehmet Bedri Gültekin

23 Haziran 2017, 10:17
Suriye’de ibret verici bir saflaşma ortaya çıkmış bulunuyor. ABD, İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve PKK bir yanda; Suriye, İran, Irak, Katar, Rusya, Çin ve diğer Avrasya güçleri diğer tarafta…

Türkiye ise nesnel olarak ikinci cephede… Katar olayında bu gerçek net olarak görüldü. Suriye’de de adı konmamış bir işbirliği var Ankara ile Şam arasında.

IŞİD, ABD liderliğindeki cephenin üstü örtülü elemanı… Fırat Kalkanı operasyonunda Türkiye’ye karşı ölümüne savaşan Dinci Terör Örgütü, bugünlerde başkenti olarak ilan ettiği Rakka’nın PKK’ya (YPG – SDG) çok fazla çatışma yaşanmaksızın teslimini görüşüyor.

Elbette “Büyük Patron”un moderatörlüğünde…
 
Dünyanın bütün gericileri birleşiyor!

ABD liderliğinde oluşan cephenin bileşenleri, çağımızın önemli bir gerçeğini olanca çıplaklığı ile bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Dünya gericiliğinin merkezi ABD emperyalizmi, Ortaçağın karanlık güçleri ve mazlumlar dünyasında emperyalizme dayanarak etnik milliyetçilik davası güdenler kolkoladırlar.

Başka bir deyişle Dünyanın en azılı gericileri Suriye sahasında elele vermişlerdir.

IŞİD’e karşı savaşan Suriye ordusunun son günlerde peşpeşe ABD saldırılarının hedefi olması, dünya gericiliğinin insanlık düşmanı yüzünü ve iğrenç ikiyüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne sermiştir.
 
PKK’nın yeni dostları

PKK’nın, ABD’nin koordinatörlüğünde İsrail, Suudiler ve Körfez emirlikleri ile iş tutması ise soyunduğu uğursuz rolü gözler önüne seriyor.

PYD eş başkanı İlham Ahmed’in 9 Haziran günü Suudi Al Riyadh gazetesinde yayınlanan demecinde; “Suudi Arabistan önemli bir ülke. Suriye’de istikrarın sağlanmasında rol almalı ve onlarla işbirliğine hazırız” demesi, bölücü örgütün kimlerle iş tuttuğunun kendi ağzından itirafıdır.

21 Haziran tarihli Star gazetesinin haberine göre ise Suudi Arabistan, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri Kamışlı’da PYD ile bir araya geldiler.

Görüşmede, Ürdün-Irak-Suriye sınırında bulunan Tanf’a kadar olan bölgenin YPG tarafından kontrol edilmesi, bunun için gereken finansmanın ise Suudiler ve Körfez emirlikleri tarafından karşılanması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilmektedir.

Böylece Irak ve Suriye arasına ABD destekli bölücü-gerici güçler yerleşmiş olacak ve İran, Irak ve Suriye’nin birleşmesi önlenecektir.
 
Eski büyükelçiden tarihi tespitler

Niyet böyle… Ama niyetin böyle olması, yapılan planın hayata geçeceği anlamına gelmiyor.

Bölgede kala kala Suudiler, Körfez Emirlikleri ve PKK’ya kalan ABD’nin kaybettiğini söylemek, artık bir öngörüde bulunmak anlamına gelmiyor.

ABD kaybetmiştir ve bu artık “görünen köydür.”

Gelinen aşamada ABD’nin Şam eski Büyükelçisi Robert Ford’un, Suudi Şark ül Evsad gazetesinde yayınlanan söyleşisinde Kürtler ile ilgili olarak belirttiği ifadeler son derece yerindedir ve ilgili herkesin bu gerçekler üzerinde önemle durması gerekmektedir.

Suriye’de ABD’nin kaybettiğini ve Esad’ın kazandığını söyleyen Ford, Kürtlerle ilgili olarak ise şu tarihi uyarıları yapmaktadır:

“Kürtler ABD’ye güvendiği için ağır bedel ödeyecek. Amerikan Ordusu onları Türkiye, İran ve Suriye’ye karşı savunmayacak. Kürtlere karşı yaptığımız sadece siyasi olarak aptalca değil aynı zamanda ahlaksızca bir yanlış.

“ABD, Saddam döneminde yıllarca Kürtleri kullandı. ABD’nin PYD ve YPG’ye, Henry Kissinger’in Iraklı Kürtlere davrandığından farklı bir şekilde mi davranacağını düşünüyorsunuz?”

Dünya dengelerinin değiştiği, ekonomik ve askeri güç merkezinin Asya’ya kaydığı, Emperyalist dünyanın ağır bir kriz içinde debelendiği ve yakın bir gelecekte daha da ağır krizlerin beklendiği koşullarda; batmakta olan ABD gemisinin kayığına binerek binlerce yıldır birlikte yaşadığı komşularına, emperyalistlerin ellerine tutuşturduğu silahlar ile saldıranlar; yaptıklarının yanlarına kâr kalacağını düşünüyorlarsa büyük bir yanılgı içindedirler.

Robert Ford, yıllardır bizim yaptığımız uyarıların ne kadar haklı olduğunu; Suriye’de ve Bölgede yaşanan son altı yılın gelişmelerinin aklını başına getirdiği bir ABD’li olarak teslim etmektedir.
Bütün okuyucuların bayramını kutlar; iyilikler ve sağlıklar dilerim.

Mehmet Bedri Gültekin
ulusal.com.tr
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