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Çağatay Ulusoy'un aldığı kiloların nedeni açıklandı

Medya 13.11.2019, 12:58
Çağatay Ulusoy'un aldığı kiloların nedeni açıklandı
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Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, neden kilo aldığına yönelik açıklamalar yaptı.