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Çarpıcı WhatsApp iddiası! "Hemen silin"

Teknoloji 24.11.2019, 13:14
Çarpıcı WhatsApp iddiası! "Hemen silin"
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Telegram kanalından açıklama yapan Durov, WhatsApp ile ilgili eleştirilerde bulundu.