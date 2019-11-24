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Çarpıcı WhatsApp iddiası! "Hemen silin"
Teknoloji
24.11.2019, 13:14
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Telegram kanalından açıklama yapan Durov, WhatsApp ile ilgili eleştirilerde bulundu.
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#izmir
#futbol
#türkiye
#adana
#Konya
#haberler
#Erzincan
#ankara
#Manisa
#pkk
#fenerbahçe
#Hakkari
#abd
#suriye
#fatih
#giresun
#new york
#Tekirdağ
#yağmur