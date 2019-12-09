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Celal Şengör'den tepki çeken açıklamalar

Güncel 09.12.2019, 21:52
Celal Şengör'den tepki çeken açıklamalar
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Prof. Dr. Celal Şengör’ün Azerbaycan’da öğrencilerle sohbet ettiği sırada söylediği sözler, büyük tepki çekti