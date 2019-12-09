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Celal Şengör'den tepki çeken açıklamalar
Güncel
09.12.2019, 21:52
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Prof. Dr. Celal Şengör’ün Azerbaycan’da öğrencilerle sohbet ettiği sırada söylediği sözler, büyük tepki çekti
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Celal Şengör'den tepki çeken açıklamalar
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#aydın
#istanbul
#ankara
#izmir
#kars
#TFF 1. Lig
#yılmaz özdil
#bursa
#Obama
#çıkarma
#Mersin
#Vatan Partisi Avrupa Temsilcisi Beyhan Yıldırım
#rtük
#üretim devrimi kurultayları
#internet
#Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı
#bitlis deprem şiddeti
#Fas
#ağrı
#esad