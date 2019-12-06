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Ceren Hindistan hafızasını sildirdiğini duyurdu

Medya 06.12.2019, 16:41
Ceren Hindistan hafızasını sildirdiğini duyurdu
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Hafızasını sildirdiğini Instagram'dan duyuran Hindistan "Gerçekten yeni doğmuş gibi oluyor insan tavsiye ederim" ifadelerini kullandı