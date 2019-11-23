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Çorum'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar! İşte ilk fotoğraflar

Yurt Haber 23.11.2019, 22:36
Çorum'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar! İşte ilk fotoğraflar
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Çorum'da hafif ticari araçla minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.