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Çukur'a geri dönen Berkay Ateş 'Mahsun'dan ilk mesaj

Medya 24.12.2019, 01:38
Çukur'a geri dönen Berkay Ateş 'Mahsun'dan ilk mesaj
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Show TV'de ekrana gelen Çukur'da Karakuzular'dan Mahsun'a hayat veren ünlü oyuncu Berkay Ateş diziye geri döndü.