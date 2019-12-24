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Çukur'a geri dönen Berkay Ateş 'Mahsun'dan ilk mesaj
Medya
24.12.2019, 01:38
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Show TV'de ekrana gelen Çukur'da Karakuzular'dan Mahsun'a hayat veren ünlü oyuncu Berkay Ateş diziye geri döndü.
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Çukur'a geri dönen Berkay Ateş 'Mahsun'dan ilk mesaj
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#ziyaret
#samsunspor
#İbrahim Kalın
#haluk koç
#49. bölüm
#Hotspot Shield
#mertan öztürk
#Bornova Belediye
#Bodrumspor
#kaçak göçmen
#kandil
#başakşehir
#LEvent Kırca
#hükümet
#ankara
#istanbul
#aydınlık gazetesi
#üretim devrimi kurultayları
#boncuk
#çarşamba